Пожирающий плоть паразит вернулся в США спустя 60 лет

Пожирающий плоть паразит впервые с 1966 года обнаружен в США. Речь идёт о New World screwworm — личинках паразитической мухи, которые поражают теплокровных животных и могут буквально вгрызаться в живые ткани.

По данным BBC, случай выявили в Техасе. Паразита нашли у телёнка в районе города La Pryor, недалеко от границы с Мексикой. Власти США заявили, что это пока единственное подтверждённое заражение в стране.

New World screwworm распространяется через мух, которые откладывают яйца в открытые раны животных. После вылупления личинки начинают питаться живой тканью. Без лечения заражение может стать смертельным для скота и других теплокровных животных.

Особую тревогу у американских фермеров вызвало то, что паразит уже продвигался на север через Мексику. Для животноводства США это серьёзный риск: вспышка может ударить по поставкам мяса и привести к крупным экономическим потерям.

Американские власти уже усилили наблюдение, ограничили перемещение животных в районе выявленного случая и используют метод стерильных мух, чтобы остановить размножение паразита. При этом для людей риск считается низким, а угрозы безопасности продуктов, по данным властей, нет.

Ранее в США сообщали о распространении агрессивных инвазивных червей. В Колорадо зафиксировали азиатского «прыгающего червя», которого ещё называют «сумасшедшим» или «змеиным». За короткое время он успевает серьёзно повредить верхний слой почвы. Черви быстро уничтожают органические вещества на поверхности, лишая растения питания и нарушая работу экосистемы.