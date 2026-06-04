Курсантов отправлял на ремонт вместо занятий: полковника лишили звания и дали шесть лет

В Челябинске вынесли приговор начальнику факультета военного авиационного училища штурманов. Полковника признали виновным в том, что он использовал труд курсантов для работ у себя дома и у родственника.

По данным Челябинского гарнизонного суда, офицер с марта 2023 года по август 2024-го освобождал курсантов от занятий и отправлял их на парко-хозяйственные, строительные, ремонтные и уборочные работы.

В суде заявили, что подсудимый не хотел тратить деньги на такие услуги и одновременно хотел помочь члену семьи.

«С марта 2023 по август 2024 подсудимый, не желая нести расходы на проведение строительных, ремонтных и уборочных работ и желая помочь родственнику, отдавал приказы об освобождении курсантов от занятий для их привлечения к этим работам», — сообщили в суде.

Действия офицера квалифицировали как превышение полномочий из корыстной заинтересованности, повлёкшее существенное нарушение законных интересов государства. Полковника приговорили к шести годам колонии общего режима. Кроме того, его лишили воинского звания и на год запретили занимать определённые должности.

Ранее похожий приговор вынесли начальнику уральского учебного спасательного центра МЧС Андрею Скульдицкому. Его также признали виновным в привлечении курсантов к строительству собственной дачи, лишили звания и отправили в колонию на шесть лет.