Курсантов отправлял на ремонт вместо занятий: полковника лишили звания и дали шесть лет
Полковнику ЧВВАКУШ дали шесть лет за труд курсантов у него дома
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В Челябинске вынесли приговор начальнику факультета военного авиационного училища штурманов. Полковника признали виновным в том, что он использовал труд курсантов для работ у себя дома и у родственника.
По данным Челябинского гарнизонного суда, офицер с марта 2023 года по август 2024-го освобождал курсантов от занятий и отправлял их на парко-хозяйственные, строительные, ремонтные и уборочные работы.
В суде заявили, что подсудимый не хотел тратить деньги на такие услуги и одновременно хотел помочь члену семьи.
«С марта 2023 по август 2024 подсудимый, не желая нести расходы на проведение строительных, ремонтных и уборочных работ и желая помочь родственнику, отдавал приказы об освобождении курсантов от занятий для их привлечения к этим работам», — сообщили в суде.
Действия офицера квалифицировали как превышение полномочий из корыстной заинтересованности, повлёкшее существенное нарушение законных интересов государства. Полковника приговорили к шести годам колонии общего режима. Кроме того, его лишили воинского звания и на год запретили занимать определённые должности.
Ранее похожий приговор вынесли начальнику уральского учебного спасательного центра МЧС Андрею Скульдицкому. Его также признали виновным в привлечении курсантов к строительству собственной дачи, лишили звания и отправили в колонию на шесть лет.
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