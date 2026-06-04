18 машин и никакой пробки: Ситуация на российско-монгольской границе нормализовалась

Ситуация с очередями на границе России и Монголии разрешилась. Как сообщили в ФТС Life.ru, сейчас на выезде в Монголию ожидают всего около 18 автомобилей, и все они, скорее всего, успеют пересечь границу до закрытия. Отмечается, что проблема не касалась работы таможни.

«Для ДАПП Хандагайты установлены следующие дополнительные санитарные дни: 1, 12 и 13 июня. По воскресеньям для ДАПП Хандагайты установлены постоянные санитарные дни (7, 14, 21, 28 июня). Движение в эти дни через пункт пропуска не осуществляется», — говорится в официальном сообщении.

При пиковых нагрузках таможенники совместно с монгольской стороной увеличивают длительность рабочей смены. На проверку одного автомобиля уходит не более 15 минут, одновременно досматривают не менее шести машин. Проектная мощность пункта — 52 легковых авто за смену, однако летом поток может достигать 240. Сейчас Росгранстрой ведёт реконструкцию КПП.

Напомним, 3 июня на границе России и Монголии случился транспортный коллапс: на пункте пропуска Хандагайты в Тыве скопилось более 200 машин, водители стоят в очереди второй день. По данным SHOT, заторы связаны с затянутым досмотром на фоне выросшего на 62% турпотока в Монголию.