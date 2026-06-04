Читаете с экрана? Мозг собирает историю иначе, чем от бумаги — исследование от японских учёных

Японские учёные выяснили, что бумага заставляет мозг собирать сюжет иначе, чем экран планшета. В эксперименте с мангой исследователи проследили, как формат влияет на восприятие последующих событий истории. Оказалось, что именно бумажное чтение помогает лучше понимать повествование. Об этом пишет Plos.

Исследователей интересовало не просто удобство чтения, а то, как мозг связывает отдельные сцены в единую историю. Для этого участникам давали читать мангу в разных форматах, а потом оценивали обработку дальнейшего повествования.

После чтения на бумаге мозг, как показало исследование, справлялся с интеграцией сюжета экономнее. Ему требовалось меньше лишней активации, чтобы собрать продолжение истории в понятную линию. Это не значит, что планшеты «портят» чтение или мешают понимать текст. Скорее речь о том, что бумажный формат может иначе поддерживать внимание и память: человеку проще удерживать структуру истории, возвращаться к деталям и ощущать последовательность страниц.

Тема особенно близка родителям, школьникам, студентам и всем, кто спорит, что лучше — бумага или экран. Исследование добавляет к этому спору не эмоциональный, а нейрофизиологический аргумент.

Ранее учёные сообщали, что из-за постоянного залипания в телефоне наш мозг тупеет — это явление назвали «брейнрот», то есть «гниение мозга». Психологи объяснили: при просмотре рилсов, мозгу одновременно и скучно (информация примитивная), и тяжело (её слишком много), поэтому человек устаёт даже лёжа на диване. Чтобы не тупеть, нужно решать кроссворды, не спрашивать у нейросетей всё подряд, спать на боку и хотя бы полчаса в день не смотреть в экран. Вместо телефона можно почитать бумажную книгу, порисовать или просто погулять — от этого мозг реально начинает работать лучше.