Иммунитет начал распознавать опухоль: В ФМБА рассказали о первых результатах онковакцины

У первых пациентов, получивших вакцину «Онкопепт» производства ФМБА, зафиксировали заметный рост защитных иммуноглобулинов G. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

По её словам, у одного человека титр увеличился в 50 раз, у второго — в 100 раз. Такой показатель может говорить о формировании иммунного ответа на препарат.

«То есть иммунитет начинает чувствовать эту опухоль и, скажем, титр защитных иммуноглобулинов G человека первого пациента увеличился в 50 раз, а второго пациента увеличился в 100 раз», — сказала Скворцова в интервью «Вестям».

Иммуноглобулины G связаны с иммунной памятью после контакта с инфекцией или вакциной. В случае с онковакциной специалисты оценивают, как организм начинает реагировать на опухолевые клетки.

Ранее Life.ru писал, что вакцины ФМБА от рака кишечника переносятся хорошо. Речь идет о двух персонализированных препаратах ФМБА. «Онкорна» — это мРНК-вакцина, а «Онкопепт» — пептидная терапевтическая онковакцина. Обе разработки предназначены для лечения колоректального рака, а не для массовой профилактики у здоровых людей.