Актёр Шайа Лабаф получил срок после пьяной драки в Новом Орлеане

Актёр Шайа Лабаф получил шесть месяцев условно и два года испытательного срока после пьяной драки в Новом Орлеане. Об этом сообщает Variety со ссылкой на адвоката артиста Сару Червински.

По словам Червински, суд также обязал звезду «Трансформеров» пройти лечение от алкогольной зависимости. Дело связано с инцидентом, который произошёл в феврале этого года.

«Лабаф появился сегодня в суде, желая взять на себя ответственность за свою роль в том, что произошло. Он сделал это и теперь сосредоточится на семье, работе и новых творческих проектах», — заявила Червински.

Ранее сообщалось, что Шайю Лабафа задержали в Новом Орлеане во время празднования Марди Гра после конфликта возле бара. Актёра вывели из заведения по неизвестной причине, а позже рядом произошла стычка. После этого на место приехали медики и полиция. Согласно судебным материалам, Лабафа арестовали и предъявили ему два обвинения в нанесении побоев.