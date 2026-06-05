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Регион
5 июня, 04:52

Ночью над Тульской областью сбили 14 беспилотников ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью расчёты противовоздушной обороны сбили 14 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены 14 украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал он в своём канале в «Максе».

По предварительным данным, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ночью над Калужской областью были уничтожены 6 украинских беспилотников
Ночью над Калужской областью были уничтожены 6 украинских беспилотников

Ранее стало известно, что системы ПВО сбили 123 беспилотника Вооружённых сил Украины над десятью российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями. Кроме того, ПВО отработала над Московским регионом и Крымом.

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Алена Пенчугина
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