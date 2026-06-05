Ночью над Тульской областью сбили 14 беспилотников ВСУ

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью расчёты противовоздушной обороны сбили 14 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены 14 украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал он в своём канале в «Максе».

По предварительным данным, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее стало известно, что системы ПВО сбили 123 беспилотника Вооружённых сил Украины над десятью российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями. Кроме того, ПВО отработала над Московским регионом и Крымом.