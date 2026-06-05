Центр Кеннеди обязан убрать имя Трампа из названия по решению суда
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Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди приступил к исполнению предписания федерального суда. Учреждение обязано до 12 июня убрать имя президента Дональда Трампа из официального названия и с фасада здания. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на внутреннюю служебную записку.
Сотрудникам велели немедленно обновить электронные подписи, фирменные бланки и другие материалы, вернув центру прежнее наименование. Навигацию, вывески и элементы интерьера должны привести в порядок в течение недели.
Федеральный судья Кристофер Купер на прошлой неделе удовлетворил иск конгрессвумен-демократа Джойс Бити. Он указал, что попечительский совет превысил полномочия, проголосовав за переименование учреждения в декабре 2025-го. Тогда центр назвали в честь обоих политиков — Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.
Суд постановил: менять название, закреплённое актом Конгресса, можно только по решению законодателей, а не совета. В решении также уточняется, что предварительный запрет не исключает закрытия объекта на реконструкцию, если совет повторно рассмотрит этот вопрос.
В пресс-службе центра заявили, что руководство «выполняет решение суда, одновременно оценивая юридические возможности, чтобы сохранить эту инициативу и признать заслуги президента Трампа». Там также рассматривают варианты дальнейшей работы после 5 июля, когда должна начаться масштабная реконструкция стоимостью 257 млн долларов.
Проект обновления, включающий модернизацию инженерных систем и ремонт главных залов, запустили ещё в 2024 году, но его неоднократно откладывали.
После декабрьского переименования несколько артистов отменили выступления, а исполнительный директор Национального симфонического оркестра покинул свой пост.
Ранее Life.ru писал, что сенаторы США в январе выступили с инициативой, запрещающей называть федеральные учреждения в честь действующих президентов — на фоне переименования Центра Кеннеди в «Центр Трампа и Кеннеди», а Института мира США — в «Институт мира имени Трампа». Позднее Трамп пообещал $16 млрд на туннель Gateway в обмен на переименование Пенсильванского вокзала Нью-Йорка и аэропорта имени Даллеса.
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