Центр Кеннеди обязан убрать имя Трампа из названия по решению суда

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди приступил к исполнению предписания федерального суда. Учреждение обязано до 12 июня убрать имя президента Дональда Трампа из официального названия и с фасада здания. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на внутреннюю служебную записку.

Сотрудникам велели немедленно обновить электронные подписи, фирменные бланки и другие материалы, вернув центру прежнее наименование. Навигацию, вывески и элементы интерьера должны привести в порядок в течение недели.

Федеральный судья Кристофер Купер на прошлой неделе удовлетворил иск конгрессвумен-демократа Джойс Бити. Он указал, что попечительский совет превысил полномочия, проголосовав за переименование учреждения в декабре 2025-го. Тогда центр назвали в честь обоих политиков — Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

Суд постановил: менять название, закреплённое актом Конгресса, можно только по решению законодателей, а не совета. В решении также уточняется, что предварительный запрет не исключает закрытия объекта на реконструкцию, если совет повторно рассмотрит этот вопрос.

В пресс-службе центра заявили, что руководство «выполняет решение суда, одновременно оценивая юридические возможности, чтобы сохранить эту инициативу и признать заслуги президента Трампа». Там также рассматривают варианты дальнейшей работы после 5 июля, когда должна начаться масштабная реконструкция стоимостью 257 млн долларов.

Проект обновления, включающий модернизацию инженерных систем и ремонт главных залов, запустили ещё в 2024 году, но его неоднократно откладывали.

После декабрьского переименования несколько артистов отменили выступления, а исполнительный директор Национального симфонического оркестра покинул свой пост.