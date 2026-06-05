Мобильный оператор поможет Оренбургской области перейти на отечественный софт для госсектора

На ПМЭФ-2026 МегаФон и Правительство Оренбургской области договорились о развитии отечественных цифровых сервисов для госсектора.

Компания намерена внедрять российское программное обеспечение в работу органов власти и подведомственных учреждений, развивать телеком-инфраструктуру региона и современные системы связи, в частности цифровую радиосвязь стандарта DMR с защитой от прослушивания. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2026 подписали генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.