Мобильный оператор поможет Оренбургской области перейти на отечественный софт для госсектора
На ПМЭФ-2026 МегаФон и Правительство Оренбургской области договорились о развитии отечественных цифровых сервисов для госсектора.
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Компания намерена внедрять российское программное обеспечение в работу органов власти и подведомственных учреждений, развивать телеком-инфраструктуру региона и современные системы связи, в частности цифровую радиосвязь стандарта DMR с защитой от прослушивания. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2026 подписали генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Отдельное внимание будет уделено повышению доступности телеком-услуг в небольших населённых пунктах региона, а также вдоль федеральных и региональных автодорог и железнодорожных магистралей. Ранее оператор усилил покрытие на участках проходящей в регионе трассы М‑5 «Урал».