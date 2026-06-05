Восемь поездов «Таврия» из Крыма задерживаются из-за опасности БПЛА

Восемь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма, задерживаются в связи с беспилотной опасностью, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

В четверг, 4 июня, было задержано 13 составов из-за угрозы атаки БПЛА. Из-за этого сегодня, 5 июня, также задерживается ряд поездов.

В частности, задерживаются поезда: Отправлением 3 июня: №078 Симферополь — Санкт-Петербург (на 5 часов), №174 Евпатория – Москва (на 6 часов), №092 Севастополь – Москва (на 11 часов).

Отправлением 4 июня: №098 Симферополь — Москва (на 1,5 часа), №076 Симферополь — Омск (на 4,5 часа), №028 Симферополь — Москва (на 2,5 часа), №092 Севастополь – Москва (на 6,5 часов).

Отправлением 5 июня: №098 Симферополь — Москва (на 5 часов).

Если поезд задерживается более чем на 4 часа, пассажиров обеспечивают питанием и водой.

Напомним, что 3 июня в Крыму подвергся обстрелу пассажирский состав. Был нанесён урон нескольким вагонам, разрушения затронули и вокзал на станции Джанкой. 4 июня ВСУ снова атаковали Крым. Из-за этого в расписании движения поездов произошли сбои: сразу 13 составов «Таврия» были вынуждены остановиться.