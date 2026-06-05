Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская готовит к выходу авторский фильм «Эхо Майдана: сломанный мир». В беседе с Life.ru она рассказала, что картина стала её личным осмыслением событий, которые изменили судьбы миллионов людей.

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По словам Поклонской, фильм представляет собой научно-популярное произведение с элементами документальной и художественной хроники. Автором сценария и режиссёром выступила она сама, а съёмки проходили в арендованной студии и в центре Москвы.

В основу ленты легли её личные впечатления, выводы и воспоминания о событиях, начавшихся ещё до Майдана. Поклонская отметила, что в фильме говорит не только о самом протесте 2013–2014 годов, но и о его предпосылках, репетициях и поводах, которые, по её мнению, были даны тогдашней украинской властью.

Отдельно она упомянула события в Николаевской области, в селе Врадиевка. По словам Поклонской, речь идёт о двух резонансных преступлениях против девушек, к которым были причастны милиционеры и родственники чиновников. Эти случаи стали искрой для народного бунта против представителей силового блока Украины.

30 ноября 2013 года в Киеве разгорелся полномасштабный протест и конфликт, в ходе которого совершён ряд преступлений со стороны организаторов Майдана, главное — свержение слабой власти и вооружённый незаконный захват государственной власти националистами и радикалами, развязавшими впоследствии гражданскую войну, переросшую в вооружённый конфликт с Россией. Наталья Поклонская

События, которые так и не получили правовой оценки, в фильме Поклонская оценивает как очевидец и участник происходившего: в тот период она работала в Генеральной прокуратуре Украины.

«Это правовой нонсенс, когда за массовые убийства, беспорядки, грабежи, развал страны и так далее законом преступники освобождают себя от ответственности и продолжают уничтожать страну», — сказала она.

Отдельный смысл картины Поклонская связывает с судьбой людей украинского происхождения, которые после Майдана оказались объявлены «неправильными украинцами». По её словам, фильм посвящён каждому человеку с украинскими корнями, кто после 2014 года был отвергнут новой идеологией.

Я напоминаю всем, с чего всё началось, о том, что СВО — это вынужденная мера, а причина — в разделении людей и преступной идеологии, захвативших власть в 2014 году в Киеве, под названием «недочеловек». Это не только мои воспоминания и рассказ о прошлом, но и осмысление настоящего. Наталья Поклонская