«Очнулась на полу»: Шэрон Стоун стала жертвой насилия в собственном доме

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что много лет назад на неё напали в её же доме. Историей она поделилась в подкасте «Человек, который верил в меня», но имя нападавшего раскрывать отказалась, передаёт The Hollywood Reporter.

По словам 68-летней звезды, её ударили сзади, и тогда она не поняла, что именно произошло. Осознание пришло только спустя 10 лет — уже на приёме у врача, куда актриса обратилась из-за болей в шее и плечах.

Она вспоминает, что очнулась на полу без сознания. Вокруг был полный беспорядок: диваны сдвинуты, предметы с кофейного столика разбросаны.

В клинике медики сначала собирались сделать инъекции от артрита, но после рентгена передумали.

«Вся ваша грудная клетка в трещинах и затянувшихся шрамах. Очевидно, что на вас напали, и то, что с вами произошло, было тяжким преступлением», — сказал врач звезде.

У Стоун была возможность подать заявление, но она отказалась — из-за того, что прошло слишком много времени и из-за её публичного статуса. При этом, по утверждению актрисы, косвенных улик для возбуждения дела хватало. На вопрос, было ли случившееся домашним насилием, она ответила, что не имеет права об этом говорить.

Ранее Шэрон Стоун в эфире шоу Энди Коэна призналась: самым лучшим целующимся партнёром в её карьере оказался Роберт Де Ниро, с которым она снималась в фильме «Казино». По словам актрисы, их поцелуй на съёмочной площадке «сразил её наповал», а сам Де Ниро «чуть не сбил её с ног».