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5 июня, 10:22

«Очнулась на полу»: Шэрон Стоун стала жертвой насилия в собственном доме

Актриса Шэрон Стоун спустя годы рассказала о нападении в собственном доме

Обложка © ТАСС / Atilano Garcia / Zuma

Обложка © ТАСС / Atilano Garcia / Zuma

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что много лет назад на неё напали в её же доме. Историей она поделилась в подкасте «Человек, который верил в меня», но имя нападавшего раскрывать отказалась, передаёт The Hollywood Reporter.

По словам 68-летней звезды, её ударили сзади, и тогда она не поняла, что именно произошло. Осознание пришло только спустя 10 лет — уже на приёме у врача, куда актриса обратилась из-за болей в шее и плечах.

Она вспоминает, что очнулась на полу без сознания. Вокруг был полный беспорядок: диваны сдвинуты, предметы с кофейного столика разбросаны.

В клинике медики сначала собирались сделать инъекции от артрита, но после рентгена передумали.

«Вся ваша грудная клетка в трещинах и затянувшихся шрамах. Очевидно, что на вас напали, и то, что с вами произошло, было тяжким преступлением», — сказал врач звезде.

У Стоун была возможность подать заявление, но она отказалась — из-за того, что прошло слишком много времени и из-за её публичного статуса. При этом, по утверждению актрисы, косвенных улик для возбуждения дела хватало. На вопрос, было ли случившееся домашним насилием, она ответила, что не имеет права об этом говорить.

Фотоистория: Как сегодня выглядят голливудские актрисы, считавшиеся секс-бомбами в 80-х и 90-х
Фотоистория: Как сегодня выглядят голливудские актрисы, считавшиеся секс-бомбами в 80-х и 90-х

Ранее Шэрон Стоун в эфире шоу Энди Коэна призналась: самым лучшим целующимся партнёром в её карьере оказался Роберт Де Ниро, с которым она снималась в фильме «Казино». По словам актрисы, их поцелуй на съёмочной площадке «сразил её наповал», а сам Де Ниро «чуть не сбил её с ног».

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Дарья Денисова
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