Сын Эрдогана приехал на ПМЭФ продвигать этноспорт и культурные связи

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал Эрдоган прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ. Об этом сообщили нашим коллегам из ТАСС в городском комитете по внешним связям.

Билал Эрдоган возглавляет Всемирную конфедерацию этноспорта. Организация занимается продвижением традиционных видов спорта и сохранением культурного наследия разных стран.

В комитете отметили, что визит проходит в символичный период — на фоне 106-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией.

В программе пребывания Эрдогана запланированы встречи и мероприятия, связанные с развитием двустороннего партнёрства.

Отдельное внимание, как ожидается, уделят традиционным видам спорта. Их рассматривают не только как соревнования, но и как часть культурной дипломатии.

ПМЭФ в этом году остаётся одной из ключевых площадок для международных контактов России, в том числе с представителями стран, которые продолжают развивать гуманитарные и деловые связи с Москвой.