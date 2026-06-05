Макрон заявил о заинтересованности ЕС в диалоге с Россией

Европа заинтересована в структурированном диалоге с Россией по вопросам безопасности и другим направлениям, представляющим взаимный интерес. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Заявление французский лидер сделал после прибытия на саммит ЕС — Западные Балканы в Черногории.

По его словам, обсуждение с Россией может касаться политики безопасности, добрососедства и защиты интересов Украины. Макрон также подчеркнул, что Москва и Киев в перспективе способны выработать подходы как к прекращению огня, так и к формированию будущего мирного плана.

«Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Россией», — отметил он.

Отдельно президент Франции отметил, что Европа в определённый момент должна быть вовлечена в переговорный процесс. Он пояснил, что речь идёт об архитектуре мира и безопасности для европейцев с учётом географического положения региона.

Ранее Кремль заявил о сохранении готовности к диалогу между президентом России Владимиром Путиным и французским руководством, несмотря на текущую геополитическую напряжённость. Российский лидер сохраняет открытость к международному общению и не исключает проведение встреч.