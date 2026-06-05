Девушка лишилась всех зубов в 22 года из-за авитаминоза

Жительница Соединённых Штатов лишилась всех зубов в возрасте 22 лет после того, как её организм поразил глубочайший авитаминоз. Как пишет Mirror, именно дефицит полезных веществ привёл к тотальной стоматологической катастрофе.

Девушка по имени Бекка сообщила, что тревожные сигналы впервые дали о себе знать, когда ей исполнилось 18 лет. С каждым месяцем эмаль разрушалась всё сильнее, лицо систематически опухало, а непрекращающаяся боль не давала возможности спокойно пережёвывать твёрдую пищу. Из-за внешних проявлений недуга свидетели и даже некоторые медработники подозревали, что проблема кроется в пристрастии к запрещённым веществам.

Позже проведённая диагностика выявила критически низкий уровень витаминов B12, D и C, а также железа в её крови. Когда последствия для здоровья стали необратимыми, в 22 года пациентке экстренно вырвали все коренные и передние зубы с последующей установкой протезов. Само хирургическое вмешательство продолжалось около девяти часов, а после наркоза женщине пришлось с нуля осваивать навык комфортного пережёвывания еды и подстраивать дикцию под новые конструкции во рту.

Бекка поделилась, что до операции существовала в режиме постоянной боли и сильно себя ограничивала в рационе.

На сегодняшний день Бекке 25 лет. Она публикует историю своей борьбы в соцсетях, чтобы оказать моральную поддержку людям, столкнувшимся с аналогичными сложностями, и сломать стигму вокруг молодых носителей зубных протезов.

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