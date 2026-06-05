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5 июня, 11:30

«Варят борщ с кимчи и рисом»: Анита Цой призналась, что не успевает кормить Китай домашними заготовками

Певица Анита Цой начала поставлять в Китай маринованные огурцы и помидоры

Обложка © Telegram / Анита Цой

Обложка © Telegram / Анита Цой

В этом году певица Анита Цой успешно вышла на международный рынок с брендом «Цойкины рецепты», наладив поставки маринованной продукции в Китай. По словам артистки, китайские потребители высоко оценили соленые огурцы, помидоры и заправку для борща, адаптировав его под свои вкусовые предпочтения, добавляя рис и кимчи.

«Я была потрясена. Китайцы выбрали маринованные огурцы и помидоры, а также заправку для борща. Они научились варить борщ, им показалось, что это вкусный азиатский суп, если в него класть рис и кимчи», — рассказала певица в беседе с НСН на полях ПМЭФ.

Цой также отметила успех своего органического кимчи и выразила уверенность в дальнейшем росте спроса на её продукцию в Китае. В России певица позиционирует себя как пионер в области органической продукции, уделяя внимание экологии и здоровью нации. При поддержке Роскачества она активно работает над программой поддержки органических ферм.

Несмотря на высокий спрос, который превышает производственные мощности её завода, и сложности с расширением, Цой продолжает развивать свой бизнес. В этом году она также запустила инициативу по поддержке фермеров-органиков, заключая партнерские соглашения, в рамках которых «Цойкины рецепты» закупают продукцию у таких хозяйств, помогая им укрепиться на рынке в непростые времена.

Певица Анита Цой объяснила, почему вышла на сцену в одном нижнем белье
Певица Анита Цой объяснила, почему вышла на сцену в одном нижнем белье

Ранее Анита Цой призналась, что в начале карьеры её знаменитая фамилия создавала серьёзные трудности: поклонники легендарного рок-музыканта Виктора Цоя были уверены, что она его сестра. Когда же выяснялось, что родственных связей между ними нет, некоторые из них, по словам артистки, пытались применить к ней физическую силу.

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Наталья Демьянова
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