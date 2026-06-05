В Польше хотят узаконить попрошайничество

В парламент Польши поступил законопроект, который может узаконить попрошайничество. Документ инициировала депутатская группа по искоренению бездомности, куда входят представители как правящей коалиции, так и оппозиции.

В настоящее время в стране действует запрет. В соответствии с существующими нормами, гражданину, который «имея средства к существованию или будучи способным работать, попрошайничает в общественном месте», грозит штраф, ограничение свободы или выговор.

Новый документ исключает это деяние из перечня наказуемых, но лишь для определённой категории лиц — тех, кто «имеет средства к существованию или способен к труду». При этом «назойливое» или «мошенническое» попрошайничество, а также использование детей для сбора милостыни, по-прежнему останутся незаконными.

Ранее Life.ru писал, что тема попрошайничества в Европе — острый вопрос, распространившийся на все сферы. В Будапеште появились билборды с призывом подписать петицию против финансирования Украины из бюджета ЕС: на плакатах изображены Зеленский, фон дер Ляйен и Вебер, а текст гласит: «Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить!».