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5 июня, 13:11

В России предложили называть «гордородящими» женщин после 35 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

Общественный деятель и певица Екатерина Шульгина предложила исключить из обихода определения «старородящая» и «возрастная первородящая» в отношении женщин, которые становятся матерями после 35 лет. Вместо них, считает она, следует использовать термин «гордородящая».

В беседе с «Абзацем» Шульгина отметила, что существующие формулировки не соответствуют настрою будущих мам — они лишь акцентируют внимание на возрасте и могут задеть. По её убеждению, женщинам, готовящимся к родам, необходима поддержка даже на уровне медицинской терминологии.

«Сейчас жизнь меняется, и женщины неохотно идут рожать. Зачем ещё обижать их такими словами? В данной демографической ситуации исключение этих терминов может сыграть важную роль в настрое», — заявила собеседница.

Она предложила на всех уровнях — государственном, общественном и медицинском — поддерживать женщин и помогать им решиться на роды в любом возрасте. Сама Шульгина назвала бы таких матерей «гордородящими» или, если женщина рожает впервые, просто «первородящей». По её мнению, термин «гордородящая» можно применять ко всем матерям — это станет отличной поддержкой, ведь на вынашивание и роды уходит много сил.

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Ранее были обнародованы суммы декретных пособий для россиянок в 2026 году — максимальная выплата при одноплодной беременности может составить почти 956 тысяч рублей. Если роды пройдут с осложнениями, верхняя планка поднимается до 1,065 миллиона, а при ожидании двойни или тройни — до 1,324 миллиона рублей. За последние пять лет размер этой меры поддержки увеличился в 2,8 раза.

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Юрий Лысенко
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