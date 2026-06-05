В Кирове мужчина кулаками избил 14-летнюю девочку на детской площадке

В Кирове мужчина напал на 14-летнюю девочку на детской площадке. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в ведомстве. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Мужчина избил девочку-подростка на детской площадке в Кирове. Видео © 360.ru

Инцидент случился на улице Левитана. Мужчина гулял на площадке с маленьким мальчиком и внезапно набросился на девочку-подростка. Злоумышленник бил её кулаками, а затем толкнул, отчего школьница упала. В итоге пострадавшая покинула площадку.

В пресс-службе СУ СК по Кировской области уточнили, что полиция возбудила дело по статье о побоях. Ведомство ходатайствует о передаче дела в своё производство.

Ранее в Перми очевидцы сняли на видео жестокое избиение ребёнка на детской площадке: мужчина оттащил плачущего мальчика к качелям и несколько раз ударил его головой о металлическую перекладину. Рядом сидела мать пострадавшего, употреблявшая алкоголь, — женщина не только не вмешалась, но и поддакивала нападавшему, обещая, что «дети ещё получат дома». Делом занялась полиция, а ролик разлетелся по соцсетям.