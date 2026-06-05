Астронавтов на МКС подготовили к эвакуации из-за утечки воздуха

Астронавтов на Международной космической станции перевели в режим готовности к возможной эвакуации из-за усиливающейся утечки воздуха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на NASA.

По данным агентства, проблема возникла в российской части орбитальной лаборатории. Российский экипаж пытается устранить утечку, которая, как отмечает Reuters, стала усиливаться.

NASA поручило четырём участникам миссии Crew-12 перейти в корабль Crew Dragon, пристыкованный к станции. Экипажу также приказали надеть скафандры на случай, если ситуация потребует экстренного ухода с МКС.

В состав Crew-12 входят два астронавта из США, французский астронавт и российский космонавт. Команда получила распоряжение от центра управления полётами NASA.

Речь пока идёт не об эвакуации, а о подготовке к ней на случай ухудшения ситуации. Астронавты находятся в корабле, который может быть использован для срочного возвращения.

Напомним, экипаж Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал во Флориде 14 февраля и вскоре успешно пристыковался к МКС. Перед запуском российский космонавт Андрей Федяев произнёс знаменитое гагаринское «Поехали!», а затем эту фразу с небольшим акцентом повторили астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено. Полёт прошёл в штатном режиме, стыковка была выполнена по плану.