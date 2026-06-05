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5 июня, 14:43

Стармер опасается нападения России на НАТО в 2030 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опасается, что Россия может напасть на НАТО уже в 2030 году. По его словам, такие оценки дают британские спецслужбы и структуры других стран альянса. Стармер призвал европейские государства увеличить инвестиции в оборонную промышленность. Он связал это с необходимостью готовиться к возможным угрозам в ближайшие годы.

«Согласно оценкам наших спецслужб и других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году», — сказал британский премьер.

Ранее похожие прогнозы звучали в Латвии, но там называли 2028 год как возможный срок нападения России на страны НАТО. Москва такие обвинения отвергает. Российские власти неоднократно заявляли, что у страны нет планов нападать на государства альянса.

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Накануне на встрече с главами мировых информагентств в ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин назвал подобные заявления «нелепыми».

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Марина Фещенко
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