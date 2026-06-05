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Регион
5 июня, 18:21

Три человека пострадали при атаке БПЛА в Тверской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Тверской области три человека пострадали после падения элементов украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Виталий Королёв в своём канале в МАХ.

По его словам, инцидент произошёл в Пеновском округе во время отражения атаки вражеских БПЛА. Из-за падения обломков загорелся дачный жилой дом. В момент пожара внутри находились трое взрослых. Все они получили различные травмы и были госпитализированы.

Огонь уже потушили сотрудники МЧС региона. Значительная часть дома пострадала. Сейчас место падения фрагментов беспилотника обследуют экстренные службы.

Королёв сообщил, что поручил главе муниципалитета оставаться на прямой связи с семьёй и оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Минздраву региона поручено контролировать лечение.

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Ранее Минобороны России сообщило, что с 14:00 до 20:00 5 июня средства ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря.

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Николь Вербер
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