Собянин: Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву

Система ПВО Минобороны ещё один сбила беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в МАХ.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информация о последствиях уточняется.

Сегодня ВСУ предприняли массовую попытку атаковать столичный регион. Это уже тринадцатый беспилотник, который пытался подлететь к Москве за день.

Минобороны России сообщало о масштабной работе ПВО в разных регионах страны. С 14:00 до 20:00 5 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 106 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря.