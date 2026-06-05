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Регион
5 июня, 18:59

Собянин: Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Система ПВО Минобороны ещё один сбила беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в МАХ.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информация о последствиях уточняется.

Три человека ранены при ударе БПЛА по агрофирме в Курской области
Три человека ранены при ударе БПЛА по агрофирме в Курской области

Сегодня ВСУ предприняли массовую попытку атаковать столичный регион. Это уже тринадцатый беспилотник, который пытался подлететь к Москве за день.

Минобороны России сообщало о масштабной работе ПВО в разных регионах страны. С 14:00 до 20:00 5 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 106 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря.

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Николь Вербер
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