Ещё один украинский БПЛА сбит на подлёте к Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном перехвате и уничтожении одного беспилотника, направлявшегося к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы.
«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин в соцсетях.
Ранее Сергей Собянин заявил, что доля украинских беспилотников, которым удаётся прорваться сквозь оборону систем ПВО в столичном регионе, составляет 0,001%.
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