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Регион
5 июня, 17:25

Ещё один украинский БПЛА сбит на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном перехвате и уничтожении одного беспилотника, направлявшегося к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин в соцсетях.

Ранее Сергей Собянин заявил, что доля украинских беспилотников, которым удаётся прорваться сквозь оборону систем ПВО в столичном регионе, составляет 0,001%.

«Будем бороться дальше»: Собянин оценил работу ПВО Москвы
«Будем бороться дальше»: Собянин оценил работу ПВО Москвы

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Наталья Демьянова
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