МИД: Россия ждёт от Армении демократии не на словах, а на деле

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона рассчитывает, что в Ереване на практике, а не на словах будут соблюдать демократические принципы, о приверженности которым армянские власти заявляют при любой возможности.

На данный момент РФ усматривает в попытках Еревана снять оппозицию с выборов преступление против демократии. Дипломат подчеркнула, что такое решение поставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса в Армении.

«Ожидаем, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там до сих пор разглагольствуют при каждом удобном случае», — говорится в комментарии Марии Захаровой.

Ранее ЦИК Армении не удовлетворила обращение председателя партии «Республика» Арама Саркисяна, добивавшегося отмены регистрации партии «Сильная Армения», созданную Самвелом Карапетяном. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании ЦИК 5 июня. Глава комиссии Ваагн Овакимян огласил решение, согласно которому у ЦИК нет оснований инициировать судебную процедуру по аннулированию регистрации списка кандидатов блока «Сильная Армения». Решение может быть обжаловано в течение трёх дней.