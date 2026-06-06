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Регион
6 июня, 00:36

Трамп был удостоен одной из высших наград Иерусалимской православной церкви

Обложка © X / Jerusalem Patriarchate

Обложка © X / Jerusalem Patriarchate

Президент США Дональд Трамп получил в Вашингтоне Великий крест ордена Рыцарей Пресвятого Гроба Господня — одну из высших наград Иерусалимской православной церкви (ИПЦ). Церемонию провёл Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III. Об этом сообщает пресс-служба церкви.

«Феофил III встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить вопросы сохранения подлинного христианского присутствия на Святой Земле и на Ближнем Востоке в целом. Переговоры были сосредоточены на сохранении свободы вероисповедания, неприкосновенности святых мест для всех конфессий, что отражает глубокие духовные и исторические корни христианской общины региона», — говорится в заявлении.

Кроме того, поднимались вопросы ограничений в Иерусалиме, затронувших храм Гроба Господня и мечеть Аль-Акса в период недавних религиозных событий. Феофил III также заявил о необходимости сохранения исторического статус-кво, регулирующего управление святынями в Иерусалиме. По его словам, эта система остаётся ключевым элементом поддержания религиозного баланса и сосуществования христианских и исламских общин в городе.

В разговоре также поднималась тема миротворческой миссии церкви и усилий по снижению напряжённости в разных регионах, включая украинский конфликт. Отмечались планы дальнейших международных контактов церковного руководства, в том числе возможные визиты и встречи с политическими лидерами.

Патриарх подчеркнул роль Иордании и короля Абдаллы II в защите христианских и мусульманских святынь. Среди упомянутых инициатив — развитие религиозного образования и поддержка православного университета в районе места Крещения Иисуса Христа в Аль-Махтасе. Феофил III также пригласил Дональда Трампа посетить Иорданию, назвав страну примером религиозной стабильности и сосуществования.

ВС США атаковали иранские радиолокационные установки
ВС США атаковали иранские радиолокационные установки

Тем временем, Дональд Трамп оценил прогресс по Ирану, охарактеризовав его как «большой успех». В беседе с журналистами он подчеркнул, что Соединённые Штаты по-прежнему категорически против появления у Тегерана ядерного оружия. По его словам, ситуация развивается в нужном ключе.

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Тимур Хингеев
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