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6 июня, 01:33

Дипломаты объяснили членам ООН смысл слов «лепота» и «житие»

Обложка © «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / Kino-teatr

Обложка © «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / Kino-teatr

Российское постпредство при ООН провело торжественное мероприятие по случаю Дня русского языка, который отмечается 6 июня. Гостей угостили пирожками и квасом и рассказали, что такое «лепота». Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В этом году также исполняется 225 лет со дня рождения Владимира Даля. В честь писателя миссия РФ организовала в ООН выставку, где иностранным дипломатам объяснили значение слов «лепота», «зиждить» и «житие» — на английском языке.

«Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал российский постпред при ООН Василий Небензя.

Десятки иностранных дипломатов и представители секретариата ООН также услышали музыку Михаила Глинки, Петра Чайковского и знаменитую песню «А я иду, шагаю по Москве».

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Виталий Приходько
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