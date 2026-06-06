Язык ИИ, буллинга и кешбэка: Какие новые слова захватывают русский язык

6 июня отмечается Пушкинский день и День русского языка. В современном языке продолжают появляться новые слова, которые ещё несколько лет назад казались временным интернет-сленгом. Часть из них уже прочно вошла в повседневную речь и имеет все шансы закрепиться в языковой норме. Об этом Life.ru рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН Валерия Иванова.

По словам эксперта, заметнее всего на словарь последних лет повлияли развитие искусственного интеллекта, популярность социальных сетей и изменения в общественной повестке. Так, вместе с нейросетями в речь пришёл глагол «генерить» и его новые формы.

Искусственный интеллект принёс россыпь новых слов. Среди них, например, глагол «генерить» и его производные. Не «создавать», «писать», «предлагать» и даже не «генерировать». То есть чаще стало звучать не «генерирую», а «генерю». Валерия Иванова Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН

Внимание к психологическому здоровью и забота об эмоциональном балансе тоже породило немало слов, которые ранее почти не использовались. Не «издевательство», а «буллинг», не «насилие», а «абьюз». В устной речи, в блогах эти слова уже есть. И русская грамматика уже пережёвывает эти слова — даёт однокоренные варианты: «буллить», «абьюзивный».

Экономическая ситуация тоже даёт пищу для расширения словаря. Например, появилось слово «шринкфляция» — слово, которое становится термином и обиходным названием ситуации, когда качество и объём продукта снижается, а цена остаётся прежней. То есть шринкфляция — это ситуация, когда за те же деньги — меньше и хуже. И пока такие ситуации будут случаться — слово будет набирать частотность использования.

В список новых и активно закрепляющихся слов специалист также включила «сгенерить», «лонгслив», «свитшот» и «кешбэк». Последнее слово уже получило официальное закрепление в орфографическом словаре русского языка.

«Сами по себе заимствования не так страшны, как кажутся. Это как лёгкая простуда, которая закаляет иммунитет. Это может раздражать и быть неприятным, но вряд ли будет представлять серьёзную опасность для такого сильного языка, как русский», — подчеркнула Иванова.

При этом собеседница Life.ru считает, что бесконтрольное использование этих слов в официально-деловой и научной речи может производить обратный эффект и ухудшать восприятие текста подготовленной аудиторией.

Ранее сообщалось, что слово «хоббихорсинг» может войти в один из государственных словарей русского языка. Как рассказала эксперт Минпросвещения России и заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская, такое решение возможно, если популярность этого вида спорта продолжит расти. По её словам, соответствующее обращение могут направить представители профильной федерации. Специалист уточнила, что в таком случае термин, вероятнее всего, появится в словаре иностранных слов.