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6 июня, 06:56

Двойной церковный праздник 6 июня: почему нельзя рвать цветы шиповника и ругаться матом

Верующие отметят день Ксении Петербургской и Отдание Пятидесятницы 6 июня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Верующие в России отметят 6 июня двойной церковный праздник — день блаженной Ксении Петербургской и Отдание Пятидесятницы. Священнослужители рассказали, что в этот день также поминают преподобного Симеона Столпника, а в народе его называют Шиповниковым, потому что обычно зацветает шиповник.

В праздник не рекомендуется рвать цветы шиповника, унывать, жаловаться, брать или давать в долг, сквернословить, ссориться, начинать новые дела и много работать. Лучше сходить в церковь и помолиться. У Ксении Петербургской можно попросить детей и семейного счастья. Если есть возможность, стоит помочь нуждающимся. Также в народе верят, что если на сутки положить кошелёк на подоконник, деньги будут быстрее копиться.

В храмах 6 июня завершат петь тропарь. Мероприятия по случаю Троицы подойдут к концу, а с 7 июня начнётся период «Всех святых», за которым последует Петров пост.

Петров пост в 2026 году: даты, календарь питания по дням, традиции и духовный смысл
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Напомним, что верующие начнут соблюдать Петров пост с 8 июня 2026 года. Он продлится 34 дня и завершится 11 июля, накануне праздника святых апостолов Петра и Павла. Этот пост ещё называют Апостольским. Он начинается через неделю после Троицы — в 2026 году это 8 июня. Даты ежегодно смещаются, но окончание поста всегда приходится на 11 июля.

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Наталья Афонина
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