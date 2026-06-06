Двойной церковный праздник 6 июня: почему нельзя рвать цветы шиповника и ругаться матом

Верующие в России отметят 6 июня двойной церковный праздник — день блаженной Ксении Петербургской и Отдание Пятидесятницы. Священнослужители рассказали, что в этот день также поминают преподобного Симеона Столпника, а в народе его называют Шиповниковым, потому что обычно зацветает шиповник.

В праздник не рекомендуется рвать цветы шиповника, унывать, жаловаться, брать или давать в долг, сквернословить, ссориться, начинать новые дела и много работать. Лучше сходить в церковь и помолиться. У Ксении Петербургской можно попросить детей и семейного счастья. Если есть возможность, стоит помочь нуждающимся. Также в народе верят, что если на сутки положить кошелёк на подоконник, деньги будут быстрее копиться.

В храмах 6 июня завершат петь тропарь. Мероприятия по случаю Троицы подойдут к концу, а с 7 июня начнётся период «Всех святых», за которым последует Петров пост.

Напомним, что верующие начнут соблюдать Петров пост с 8 июня 2026 года. Он продлится 34 дня и завершится 11 июля, накануне праздника святых апостолов Петра и Павла. Этот пост ещё называют Апостольским. Он начинается через неделю после Троицы — в 2026 году это 8 июня. Даты ежегодно смещаются, но окончание поста всегда приходится на 11 июля.