Верующим напомнили, когда начнётся и сколько продлится Петров пост в 2026 году

Верующие приступят к соблюдению Петрова поста 8 июня 2026 года. Период духовного воздержания завершится спустя 34 дня. Дату начала одного из главных многодневных постов православного календаря РИА «Новости» назвал профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.

Речь идёт об Апостольском, или Петровом, посте, который ежегодно приходится на летние месяцы.

«Выпадает он всегда на летнее время, но его продолжительность меняется в зависимости от даты празднования Пасхи: чем позже Пасха, тем Петров пост короче», — сказал он.

После Троицы проходит одна неделя, а затем начинается время поста. В 2026 году эта дата выпадает на 8 июня. Завершение всегда приходится на 11 июля — последний день перед праздником святых апостолов Петра и Павла.

Память первоверховных апостолов Церковь чтит 12 июля. По словам Борисова, в этом году верующим предстоит соблюдать Петров пост на протяжении 34 дней.

Ранее священнослужители объяснили, почему пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» продолжает звучать в храмах и среди верующих ещё долго после самого праздника. Пасхальные торжества в православной традиции продолжаются 40 дней. В течение этого времени Церковь вспоминает события, связанные с учениками Христа, в том числе апостола Фому и жён-мироносиц.