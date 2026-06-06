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Регион
6 июня, 06:46

CAS отклонил апелляцию Григоренко и подтвердил его дисквалификацию

Обложка © ТАСС / Голубович Дмитрий

Обложка © ТАСС / Голубович Дмитрий

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего игрока сборной России и экс-генерального директора хоккейного клуба «Сочи» Игоря Григоренко. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Суд подтвердил четырёхлетнюю дисквалификацию функционера. Изначально срок отсчитывался с 12 августа 2025 года, однако решением CAS начало отстранения было изменено на 7 марта 2025 года.

27 августа Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что расследование Всемирного антидопингового агентства выявило наличие в пробе Григоренко нескольких запрещённых веществ. Образец был взят 12 марта 2015 года после матча Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА, за который тогда выступал спортсмен, и финским «Йокеритом». Решением федерации Григоренко также отстранили от работы на посту гендиректора «Сочи».

Опубликован список запрещённых веществ, обнаруженных в пробе гендиректора ХК «Сочи»
Опубликован список запрещённых веществ, обнаруженных в пробе гендиректора ХК «Сочи»

Ранее Международное агентство допинг-тестирования дисквалифицировало российского гимнаста Даниила Кузьмина на три года за нарушение антидопинговых правил. Он выигрывал юниорский чемпионат мира. Также становился призёром национальных первенств и этапов Кубка мира. В феврале спортсмен получил нейтральный статус для участия в международных турнирах.

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Александра Мышляева
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