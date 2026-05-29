Российского гимнаста Кузьмина дисквалифицировали на три года за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о трёхлетней дисквалификации российского гимнаста Даниила Кузьмина за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой в феврале, был обнаружен анаболический стероид болденон.

Срок отстранения от соревнований истечет в марте 2029 года. 26-летний Кузьмин, специализирующийся на спортивной акробатике, ранее выигрывал юниорский чемпионат мира (2014) и становился призером национальных первенств и этапов Кубка мира. В феврале он получил нейтральный статус для участия в международных турнирах.

Ранее российский пловец Евгений Сомов стал обладателем двух наград на скандальных соревнованиях под названием «Олимпиада с допингом». На турнира Enhanced Games в Лас-Вегасе на дистанции 100 метров брассом Сомов финишировал вторым с результатом 59,61 секунды. Американец Коди Миллер показал время 59,47 и опередил российского пловца на финише.