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Регион
6 июня, 07:43

Россиян научили вычислять в Сети бота под личиной человека

IT-эксперт Мясоедов: Недавняя дата создания аккаунта может указывать на бота

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Распознать бота в интернет-дискуссии можно лишь по косвенным признакам, например, по недавней дате создания профиля, узкой тематике или резкому наплыву однотипных комментариев, рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, с каждым годом автоматизированные аккаунты становятся умнее — их алгоритмы всё чаще имитируют человеческое поведение.

Для них характерны строго определённые паттерны: бот настроен реагировать на все посты по конкретной теме, и чем совершеннее модель, тем более складными получаются его сообщения. Важно присматриваться к аккаунтам, которые массово возникают под постом вместе с десятками других однотипных комментариев, а также обращать внимание на время активности: у плохо настроенной программы она может совпадать с нестандартными часами, отметил собеседник «Абзаца».

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К слову, доля автоматизированного трафика в интернете уже превысила активность реальных пользователей. На долю ботов и ИИ-агентов сейчас приходится около 57% всего мирового интернет-трафика. Оставшиеся 43% активности создают реальные пользователи.

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Борис Эльфанд
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