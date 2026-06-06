Россиян научили вычислять в Сети бота под личиной человека

Распознать бота в интернет-дискуссии можно лишь по косвенным признакам, например, по недавней дате создания профиля, узкой тематике или резкому наплыву однотипных комментариев, рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, с каждым годом автоматизированные аккаунты становятся умнее — их алгоритмы всё чаще имитируют человеческое поведение.

Для них характерны строго определённые паттерны: бот настроен реагировать на все посты по конкретной теме, и чем совершеннее модель, тем более складными получаются его сообщения. Важно присматриваться к аккаунтам, которые массово возникают под постом вместе с десятками других однотипных комментариев, а также обращать внимание на время активности: у плохо настроенной программы она может совпадать с нестандартными часами, отметил собеседник «Абзаца».

К слову, доля автоматизированного трафика в интернете уже превысила активность реальных пользователей. На долю ботов и ИИ-агентов сейчас приходится около 57% всего мирового интернет-трафика. Оставшиеся 43% активности создают реальные пользователи.