После массированной атаки ВСУ на Санкт-Петербург и Ленинградскую область глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин охарактеризовал команду Владимира Зеленского тремя словами: зарвавшаяся нацистская шпана. Свой комментарий сенатор опубликовал в Telegram.

По его мнению, нынешние украинские власти «под фанфары потерявшей разум и осторожность Европы» толкают свою страну и народ к катастрофе.

«Таких горе-политиков надо побеждать, вести с ними переговоры бесполезно!», — подчеркнул Карасин.

Ранее Life.ru рассказывал, что над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника, после чего воздушная опасность снята. Разрушений нет, местами осколки повредили фасады и стёкла, пострадавших также нет. В Ломоносовском районе загорелся объект Минобороны, для безопасности частично эвакуировали жителей. Создан оперативный штаб.