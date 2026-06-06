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Регион
6 июня, 10:25

«Зарвавшаяся нацистская шпана»: В Совфеде прошлись по Зеленскому из-за атаки на Петербург

Сенатор Карасин назвал команду Зеленского «зарвавшейся нацистской шпаной»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

После массированной атаки ВСУ на Санкт-Петербург и Ленинградскую область глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин охарактеризовал команду Владимира Зеленского тремя словами: зарвавшаяся нацистская шпана. Свой комментарий сенатор опубликовал в Telegram.

По его мнению, нынешние украинские власти «под фанфары потерявшей разум и осторожность Европы» толкают свою страну и народ к катастрофе.

«Таких горе-политиков надо побеждать, вести с ними переговоры бесполезно!», — подчеркнул Карасин.

Губернатор Дрозденко: Над территорией Ленобласти сбито 144 БПЛА ВСУ
Губернатор Дрозденко: Над территорией Ленобласти сбито 144 БПЛА ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника, после чего воздушная опасность снята. Разрушений нет, местами осколки повредили фасады и стёкла, пострадавших также нет. В Ломоносовском районе загорелся объект Минобороны, для безопасности частично эвакуировали жителей. Создан оперативный штаб.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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