Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сообщила, что присутствует в базе Интерпола. Об этом информирует Sport24.

«Украина меня осудила за то, что я в 2014 году участвовала в Крыму во всех событиях», — заявила бывшая фигуристка.

По словам парламентария, нахождение в базе международной полиции доставляет ей определённые неудобства. Она также отметила, что не собирается отказываться от своей позиции по крымскому вопросу, несмотря на попытки киевского режима оказать на неё давление через международные структуры.

Ирина Роднина — знаменитая советская фигуристка, самая титулованная парница в истории этого вида спорта. Выступая в паре сначала с Алексеем Улановым, а затем с Александром Зайцевым, она стала десятикратной чемпионкой мира (1969–1978) и одиннадцатикратной чемпионкой Европы, что является абсолютным рекордом. Главное достижение её карьеры — три золотые олимпийские медали, завоёванные подряд на Играх 1972, 1976 и 1980 годов. После завершения спортивной карьеры Роднина работала тренером в США и России, а позже стала известным политическим и общественным деятелем, депутатом Государственной думы.