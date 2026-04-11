11 апреля, 18:29

«Она самостоятельна»: Роднина оценила критику живущей в США дочери в адрес Трампа

Обложка © TACC / Марат Абулхатин

Знаменитая фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина оказалась в центре внимания из-за политической позиции своей дочери. Алена Миньковская, живущая в США, открыто критикует президента Дональда Трампа, однако сама Роднина предпочла не раскрывать, поддерживает ли она взгляды дочери, оставив этот вопрос без ответа.

«Она — взрослый и самостоятельный человек со своим мнением. Давить на нее как мать или как политик не нахожу нужным», — приводит Sport24 слова парламентария.

Миньковская ранее публично раскритиковала заявления Трампа в отношении Ирана. В своей публикации в социальных сетях она выразила обеспокоенность его угрозами в адрес страны с населением 93 миллиона человек и указала на слабую, по её мнению, реакцию американских СМИ на эту риторику.

Роднина связала гнев россиян из-за своих слов про пенсии с желанием «опустить и попачкать»

Ранее Роднина заявила, что соцпрограммы в России вызывают зависть за рубежом. Она отметила, что в России особое внимание уделяется материнству, пожилым людям и молодёжи. Депутат подчеркнула, что доступ к образованию и социальным гарантиям в РФ выстроен шире, чем во многих странах.

BannerImage
Наталья Демьянова
