«Она самостоятельна»: Роднина оценила критику живущей в США дочери в адрес Трампа

Знаменитая фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина оказалась в центре внимания из-за политической позиции своей дочери. Алена Миньковская, живущая в США, открыто критикует президента Дональда Трампа, однако сама Роднина предпочла не раскрывать, поддерживает ли она взгляды дочери, оставив этот вопрос без ответа.

«Она — взрослый и самостоятельный человек со своим мнением. Давить на нее как мать или как политик не нахожу нужным», — приводит Sport24 слова парламентария.

Миньковская ранее публично раскритиковала заявления Трампа в отношении Ирана. В своей публикации в социальных сетях она выразила обеспокоенность его угрозами в адрес страны с населением 93 миллиона человек и указала на слабую, по её мнению, реакцию американских СМИ на эту риторику.

Ранее Роднина заявила, что соцпрограммы в России вызывают зависть за рубежом. Она отметила, что в России особое внимание уделяется материнству, пожилым людям и молодёжи. Депутат подчеркнула, что доступ к образованию и социальным гарантиям в РФ выстроен шире, чем во многих странах.