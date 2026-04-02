Роднина связала гнев россиян из-за своих слов про пенсии с желанием «опустить и попачкать»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что до сих пор не понимает такого сильного резонанса после своих слов о невысоких пенсиях. Спортсменка в 2025 году сказала, что граждане должны сами заботиться о себе в старости, а не только надеяться на государство. Ажиотаж вокгрух такого заявления Роднина связала с желанием «попачкать» её как известную личность.

«Наверное, всё время на чём-то надо подыграть. Очень часто людей известных, которые в нашей стране что-то сделали, оставили какой-то свой след — их надо опустить. Лишать нас самих наших же кумиров, победителей, успешных людей. Вот почему-то их надо попачкать», — пояснила она в программе «Эмпатия Манучи».

Напомним, в прошлом году Ирина Роднина вызвала бурную реакцию в Сети, призвав россиян не рассчитывать на пенсию. Она посоветовала гражданам заранее позаботиться о своём будущем, не надеясь только на государство. После этих слов в соцсетях разгорелась горячая дискуссия. Роднина попыталась оправдаться, что отказываться от своих слов не будет, так как пенсия — это не заработок, а лишь пособие. По её словам, низкие пенсионные выплаты часто связаны с тем, что многие россияне потеряли часть стажа в годы распада СССР.