Роднина вновь высказалась о пенсиях и призвала россиян готовиться к старости

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала своё резонансное заявления о пенсиях, указав, что не отказывается ни от одного сказанного слова. В беседе с изданием «Абзац» она подчеркнула, что люди всегда будут недовольны своими выплатами, потому что «чем больше зарабатываешь, тем выше желания и амбиции».

По словам Родниной, пенсия не может рассматриваться как полноценная зарплата, и рассчитывать только на неё в старости – наивно.

«Денег всегда мало. Ни одно обращение граждан не обходится без вопросов про пенсии –всем хочется разобраться, почему получается такая сумма», – заметила депутат.

Она добавила, что низкие выплаты часто связаны с тем, что многие россияне потеряли часть стажа в годы распада СССР.

«Я ничего не соврала. Пенсия – не зарплата, и к старости нужно готовиться заранее. Просто поколение, на которое пришёлся развал страны, оказалось в самой сложной ситуации», – подчеркнула Роднина.

Напомним, Ирина Роднина вызвала бурную реакцию в Сети, призвав россиян не рассчитывать на пенсию. Она посоветовала гражданам заранее позаботиться о своём будущем, не надеясь только на государство. После этих слов в соцсетях разгорелась горячая дискуссия, а сама олимпийская чемпионка удивилась возмущению общественности.