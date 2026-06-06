«Давно не наша»: Тарпищев высказался о финалистке «Ролан Гаррос» Алисе Октябрёвой

Федерация тенниса России не участвовала в подготовке Алисы Октябрёвой. О причинах этого рассказал глава ФТР Шамиль Тарпищев. В эти минуты 17-летняя теннисистка играет в финале «Ролан Гаррос» среди девушек.

Ранее стало известно, что текущим летом спортсменка получит паспорт Чехии. Данную информацию подтвердил директор клуба «Спарта» Мирослав Малый.

Российская сторона объяснила ситуацию просто. Девушка вместе с родителями давно перебралась в другую страну и живет там постоянно. «Так что она давно не наша», — резюмировал Тарпищев в беседе с ТАСС.

На момент публикации идёт первый сет финала. Октябрёва ведёт в матче с китаянкой Сунь Синьжань со счётом 1:0 по сетам. В полуфинале она обыграла представительницу Чехии Яна Ковачкову со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Октябрёва занимает 309-е место в рейтинге WTA. Спортсменка живёт в Чехии с двух лет и воспитывалась в местной теннисной школе «Спарта Прага», благодаря чему она уже получила одобрение на получение чешского гражданства, которое окончательно оформит летом. На счету Октябрёвой пять титулов на турнирах ITF, а текущий финал стал для неё первым на юниорских турнирах Большого шлема в карьере.