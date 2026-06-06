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Регион
6 июня, 12:00

Полиция Кубани опровергла фейк о задержании представителя Минобороны РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полиция Краснодарского края назвала фейком распространившуюся в Сети информацию о якобы задержании силовиками представителя Минобороны РФ по подозрению в преступлении. Об этом рассказали в МВД по региону. Подчёркивается, что материалы созданы с грубыми признаками подделки.

«Злоумышленники сгенерировали аудиодорожку, имитирующую голос руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александра Рунова, которая была синхронизирована с настоящими видеокадрами из официального комментария», — уточнили в ведомстве.

Полиция призвала журналистов и блогеров пользоваться только достоверными источниками, тщательно проверять публикуемую информацию, особенно касающуюся деятельности органов государственной власти, и обращаться за официальными сведениями в пресс-службу ведомства.

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Татьяна Миссуми
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