Полиция Кубани опровергла фейк о задержании представителя Минобороны РФ

Полиция Краснодарского края назвала фейком распространившуюся в Сети информацию о якобы задержании силовиками представителя Минобороны РФ по подозрению в преступлении. Об этом рассказали в МВД по региону. Подчёркивается, что материалы созданы с грубыми признаками подделки.

«Злоумышленники сгенерировали аудиодорожку, имитирующую голос руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александра Рунова, которая была синхронизирована с настоящими видеокадрами из официального комментария», — уточнили в ведомстве.

Полиция призвала журналистов и блогеров пользоваться только достоверными источниками, тщательно проверять публикуемую информацию, особенно касающуюся деятельности органов государственной власти, и обращаться за официальными сведениями в пресс-службу ведомства.