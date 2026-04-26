Власти Свердловской области предупредили о появлении фейков после атаки дронов

После атаки БПЛА на Свердловскую область активизировались мошенники. В региональном правительстве предупредили о распространении дипфейка с участием губернатора Дениса Паслера.

Подлинное видео с губернатором, которое взяли за основу, было снято раньше. Мошенники наложили поверх него ложную аудиодорожку. Власти призывают уральцев не поддаваться на провокации, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать никому свои паспортные данные и банковские реквизиты.