Теннисистка Октябрёва выиграла «Ролан Гаррос» среди девушек

Россиянка Алиса Октябрёва стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). В решающем матче 17-летняя спортсменка встречалась с представительницей Китая Сунь Синьжань. Поединок завершился с разгромным счетом 6:2, 6:1.

Для Октябрёвой этот финал стал первым в карьере на турнирах серии Большого шлема среди юниоров. Сейчас теннисистка находится на 309-й строчке мирового рейтинга. На пути к финалу Октябрёва победила американку Чуквумелидже Кларк 6:1, 6:3, китаянку Руен Жанг 2:6, 6:2, 6:2, аргентинку Соль Айлин Ларрайю Гуиди 6:1, 6:1, россиянку Екатерину Доценко 6:3, 6:4 и чешку Яну Ковачкову 5:7, 6:4, 6:3.

Ранее портал Tenisovy Svet сообщал, что этим летом девушка может получить гражданство Чехии.

На этих же соревнованиях во взрослом одиночном разряде в титульном поединке сыграет Мирра Андреева. Она сразится с Майей Хвалиньской из Польши. Для Андреевой это тоже дебютный финал на соревнованиях такого уровня. Их матч состоится 6 июня, начало не ранее 16:00 по московскому времени.

Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне мэйджор, проходящий на грунте. В истории юниорского «Ролан Гаррос» среди россиянок ранее побеждали Надежда Петрова (1998), Дарья Касаткина (2014, ныне представляет Австралию) и Алина Корнеева (2023).