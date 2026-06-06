Магнитная буря на Земле завершилась спустя 10 часов

В субботу на Земле завершилась магнитная буря. Пик возмущений был зафиксирован в пятницу около 20:00 мск — уровень достиг G2,3. Общая продолжительность события составила около 10 часов (примерно с 16:00 пятницы до 02:00 субботы). Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Исходя из регистрируемых в данный момент параметров плазмы в окружающем Землю пространстве, геомагнитное событие завершено», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Сейчас сохраняются лишь небольшие остаточные колебания, связанные с повышенной скоростью солнечного ветра. Температура, плотность и величина магнитного поля вернулись в норму, поэтому в выходные новых магнитных бурь не ожидается.

Буря была предсказана заранее: 3 июня в центре видимого солнечного диска произошли три вспышки уровня, близкого к максимальному X, сопровождавшиеся выбросом плазмы в сторону Земли.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Солнце произошёл некий «чёрный взрыв», причиной которому считается высвобождение нейтрального водорода. В таком состоянии вещество почти не пропускает излучение раскалённой звёздной атмосферы. Фотоны расходуются на ионизацию и полностью исчезают в этом слое. В результате на яркую поверхность словно набрасывают тёмную «ткань».