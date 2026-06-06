Шестая версия детектора дронов «Булат» сможет показывать видео с вражеских БПЛА

В России разработали шестую модификацию детектора дронов «Булат» с функцией показа видео с обнаруженного БПЛА. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло.

По его словам, устройство получило три антенны, что связано с большим количеством радиотрактов. Такое решение позволило расширить диапазон рабочих частот. «Дроны совершенствуются, диапазон частот, на котором идёт их видеоканал, идёт вверх. Новое изделие их видит», — пояснил собеседник агентства.

Главное изменение — возможность транслировать картинку с камеры FPV-беспилотника. При его обнаружении на цветном экране отображается то, что видит вражеский оператор. Видео можно вывести на любой дисплей, необходимые провода есть в комплекте.

Как отметил Шандобыло, получив такую информацию, пользователь успеет увести автомобиль из-под удара, покинуть его или включить средство радиоэлектронной борьбы.

Изделие полностью спроектировано. Для более точных настроек требуются трофейные аппараты, работающие на высоких частотах. В конце года соберут малую партию для бойцов, которые помогают с получением таких образцов.

Запуск крупной серии запланирован на первый квартал 2027 года. При этом компания продолжит поддерживать и обновлять прошлые версии «Булата».