37 патронов на цель: Уничтожение дрона ВСУ российской «Калиткой» сняли на видео

Украинский дрон-камикадзе, предположительно Ан-196 «Лютый», был перехвачен автоматизированной турелью «Калитка». Об этом сообщил военкор Андрей Филатов в своём Telegram-канале.

Российская система «Калитка» перехватила украинский дрон. Видео © Telegram / Репортер Filatov

Для поражения беспилотника было израсходовано 37 патронов. Отмечается, что подобные системы отражают развитие автоматизированных средств борьбы с беспилотниками.

Подобные решения всё чаще рассматриваются как часть эволюции мобильных огневых групп, использующих стрелковое вооружение против БПЛА. Аналогичные технологии, как сообщается, развиваются как в России, так и на стороне противника, включая решения оборонного сектора и частных разработчиков.

Ранее в Запорожской области российский военнослужащий сумел вручную перехватить украинский FPV-дрон, который на высокой скорости заходил на цель. Беспилотник пикировал на позиции российских военных, когда один из его товарищей сумел поймать его прямо в воздухе.