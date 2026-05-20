Российский FPV-дрон устроил «турне» по передовой на украинском роботе

FPV-дрон 20-й армии ВС РФ получил редкую возможность «прокатиться» на украинском наземном роботе прямо на передовой. Кадры с беспилотника публикует телеграм-канал «Оперативный простор».

Российский FPV-дрон устроил «турне» на украинском роботе прямо на передовой. Видео © Telegram / Оперативный простор

Коптер аккуратно приземлился на грузовую платформу транспортного роботизированного комплекса, который в этот момент двигался без груза. Некоторое время дрон ехал вместе с машиной, передавая оператору кадры необычной поездки.

Дальнейшая судьба украинского робота не уточняется, однако авторы сообщения отмечают, что с таким «гостеприимством» на линии фронта техника долго не прослужит.

К слову, российские наземные роботизированные комплексы «Курьер» работают по другой тактике — группами и в определённом порядке. Первым движется робот с оборудованием для разминирования, который прокладывает маршрут. Следом идёт ударная машина, оснащённая автоматическим гранатомётом. Третьим в колонне работает робот радиоэлектронной борьбы, прикрывающий технику от FPV-дронов противника. Замыкает группу НРТК с дымовыми шашками, который маскирует колонну.

Ранее зоне проведения спецоперации уничтожили немецкий Leopard. По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск не только поразили танк, но и улучшили положение по переднему краю.