Украинские депутаты устроили пир в прямом эфире, забыв о камере

В Львовской области на западе Украины после заседания местного совета депутатов произошёл курьёз. Организаторы забыли вовремя выключить трансляцию на YouTube, и в эфир попало неформальное общение народных избранников города Каменка-Бугская.

Украинские депутаты устроили застолье после заседания, но забыли о камере. Видео © Insider.ua

После официальной части участники остались в зале и накрыли стол. На видео видны алкоголь, слышны тосты и разговоры. Запись быстро разлетелась по соцсетям и вызвала оживлённые обсуждения.

Пользователи шутят: «Самое интересное началось уже после сессии». Официальных комментариев от совета пока нет.

Город Каменка-Бугская (ранее Каменка-Струмиловская) находится в Львовском районе. По данным на 2024 год, там проживает около десяти тысяч человек.