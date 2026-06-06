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6 июня, 14:11

Украинские депутаты устроили пир в прямом эфире, забыв о камере

Во Львовской области депутатов засняли за распитием спиртного сразу после сессии

В Львовской области на западе Украины после заседания местного совета депутатов произошёл курьёз. Организаторы забыли вовремя выключить трансляцию на YouTube, и в эфир попало неформальное общение народных избранников города Каменка-Бугская.

Украинские депутаты устроили застолье после заседания, но забыли о камере. Видео © Insider.ua

После официальной части участники остались в зале и накрыли стол. На видео видны алкоголь, слышны тосты и разговоры. Запись быстро разлетелась по соцсетям и вызвала оживлённые обсуждения.

Пользователи шутят: «Самое интересное началось уже после сессии». Официальных комментариев от совета пока нет.

Город Каменка-Бугская (ранее Каменка-Струмиловская) находится в Львовском районе. По данным на 2024 год, там проживает около десяти тысяч человек.

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Обложка © Insider.ua

Наталья Афонина
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