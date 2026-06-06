В Турции начали расследование против миллиардера Коча после шутки о курдах

В турецком Измире прокуратура начала проверку в отношении 95-летнего миллиардера Рахми Коча из-за его шутки о курдах. На открытии больницы он рассказал анекдот про курдянку, которая пришла к врачу. Это вызвало возмущение СМИ, политиков и пользователей соцсетей. Об этом говорится в полученном РИА «Новости» заявлении прокуратуры.

«В опубликованном в соцсетях и СМИ видео бизнесмен Р. К. выступил с заявлениями, нацеленными против части населения и задевающими чувства общества. В этой связи генеральная прокуратура Измира официально начала расследование по подозрению в публичном унижении части населения на основании различий в социальном положении, этносе, религии, конфессии, гендере», — говорится в заявлении.

Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик потребовал от Коча извинений. Он заявил, что слово «курдянка» рядом с оскорблениями недопустимо, а дискриминацию нельзя прикрывать шуткой.

Позже холдинг миллиардера опубликовал извинения. Коч сказал, что сожалеет и не хотел никого обидеть. Он является почётным председателем холдинга Koç, который вложил 150 миллионов долларов в строительство больницы. Состояние Коча оценивают примерно в 2,4 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Прокуратура Нидерландов хочет изъять у экс-спартаковца Квинси Промеса 8 миллионов евро, которые он, по версии обвинения, скрыл от налогов, торгуя наркотиками. Голландские сыщики убеждены, что нападающий утаил от фискалов гигантские суммы, полученные преступным путём. Вместе с ним по делу о контрабанде проходит двоюродный брат, которого следствие считает координатором поставок. С него требуют вернуть 62 тысячи евро.