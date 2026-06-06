Дина Аверина объявила, что ждёт ребёнка от фигуриста Дмитрия Соловьёва

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв и его супруга, гимнастка Дина Аверина ждут появления на свет малыша. 27-летняя спортсменка появилась на Премии МУЗ-ТВ «Движение» в облегающем платье, которое подчеркнуло её округлившийся живот. Видео публикует Super.ru.

Дина Аверина ждёт ребёнка. Видео © Telegram / Super.ru

Пара не стала скрывать новость о будущем малыше и спокойно принимала поздравления от журналистов и поклонников. Однако Аверина не раскрыла пол будущего ребёнка и отказалась делиться деталями подготовки к прибавлению в семействе.

Дина Алексеевна Аверина (род. 1998) — российская гимнастка, самая титулованная «художница» в истории чемпионатов мира, многократно выигрывавшая абсолютное первенство (2017, 2018, 2019, 2021). В её активе более 20 золотых медалей мировых первенств (включая рекордную серию из четырёх подряд побед в многоборье), а также серебро Олимпийских игр в Токио-2020 в личном многоборье, где она уступила лишь Линой Ашрам в драматичном финале. Вместе с сестрой-близнецом Ариной Дина доминировала в мировой гимнастике на протяжении целого олимпийского цикла, славясь феноменальной гибкостью, сложностью элементов и артистизмом.

Дмитрий Соловьёв (род. 1989) — российский фигурист, олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде, выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. В их активе — золото чемпионата Европы (2013), бронза мира (2013) и серебро командного турнира Игр в Пхёнчхане-2018. После спорта работал в шоу и на ТВ, а в конце 2021 года пережил нападение в Москве и длительное восстановление.