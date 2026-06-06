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6 июня, 15:40

Силы ПВО сбили летевший на Москву украинский БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Москве вечером 6 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере «Макс» от 18:23 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили уже более десяти украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары украинских беспилотников по гражданским объектам носят сугубо провокационный характер и напрямую связаны с неудачами ВСУ на передовой. Отечественные комплексы ПВО демонстрируют стабильно высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооруженные силы РФ поражают объекты военно-промышленного комплекса Украины, участвующие в выпуске дронов.

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Никита Никонов
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